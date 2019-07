Nueva canción de Sleater-Kinney: “The Center Won’t Hold”

Estamos cada vez más cerca del lanzamiento de “The Center Won’t Hold“, álbum de Sleater-Kinney que estará disponible a partir del 16 de agosto a través de Mom + Pop Records, con la banda moviéndose desde su antigua casa, Sub Pop. Luego de estrenar las canciones “Hurry On Home” y “The Future Is Here“, ahora llega un nuevo adelanto de la placa, tratándose de la canción que da nombre al álbum.

Escúchalo a continuación: