Nueva canción de Sleater-Kinney: “Hurry On Home”

Hace unos meses informamos sobre el nuevo disco de Sleater-Kinney, el cual llegará este año y estará producido por St. Vincent, y ahora, la banda acaba de estrenar el primer adelanto de dicho trabajo. Se trata de la canción “Hurry On Home“, que en poco más de 2 minutos despliega ese sonido que tanto deseamos del trío. Según una filtración durante la semana pasada, el último del álbum será “The Center Won’t Hold“, lo cual no ha sido confirmado ni desmentido por el momento.

Escucha el track a continuación: