Nueva canción de Sleater-Kinney: “Can I Go On”

El camino hacia el lanzamiento de “The Center Won’t Hold“, álbum de Sleater-Kinney que estará disponible a partir del 16 de agosto a través de Mom + Pop Records, ha tomado un vuelco completamente diferente luego de la partida de su baterista Janet Weiss, por lo que ahora son el doble de miradas las que están puestas sobre el sucesor de “No Cities To Love“, y que contará con producción de St. Vincent.

Luego de estrenar las canciones “Hurry On Home”, “The Future Is Here“, y “The Center Won’t Hold“, ahora llega un nuevo adelanto de la placa, tratándose de la canción “Can I Go On“, la cual puedes revisar a continuación: