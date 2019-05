Nueva canción de Silversun Pickups: “Freakazoid”

El próximo 7 de junio llega “Widow’s Weeds“, el nuevo LP de Silversun Pickups, que se transformará en el quinto trabajo de estudio del conjunto, y sucesor de “Better Nature” (2014). Ahora, la banda acaba de lanzar la canción “Freakazoid“, la cual se suma a la ya estrenada “It Doesn’t Matter Why” como los primeros adelantos de este trabajo.

Escucha el track a continuación: