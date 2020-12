Nueva canción de Shame: “Snow Day”

El próximo 15 de enero, a través del sello Dead Oceans, será publicado el álbum “Drunk Tank Pink“, nueva entrega discográfica de Shame, de la que hoy conocemos un nuevo adelanto. Se trata de la canción “Snow Day“, que se suma a las conocidas anteriormente “Alphabet” y “Water in the Well“, y que mantiene el hype que existe por un trabajo que, claramente, se transforma en uno de los más esperados de 2021.

Este LP llega luego de su primer álbum, “Songs Of Praise” de 2018, el que como referencia para quienes no estén familiarizados con el conjunto, ocupó la posición número 4 en nuestra lista de Mejores Discos 2018, siendo superado solamente por artistas como Car Seat Headrest, Father John Misty y IDLES.

Escucha el nuevo adelanto acá: