Nueva canción de Shame: “Snow Day”

Comenzamos el mes de diciembre con una nueva selección de lanzamientos en streaming, esta semana recopilando trabajos como el segundo álbum de Gone Is Gone, lo nuevo de Sigur Rós, Nick Cave junto a Nicholas Lens, y más. Los discos en vivo, en tanto, vienen recargados con presentaciones de Arctic Monkeys, Deafheaven y The Postal Service, parte de lo que te dejamos para que escuches a continuación.

Gone Is Gone – “If Everything Happens for a Reason…Then Nothing Really Matters at All”

Nicholas Lens & Nick Cave – “L.I.T.A.N.I.E.S.”

Sigur Rós – “Odin’s Raven Magic (with Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir)”

Joan of Arc – “Tim Melina Theo Bobby“

grandson – “Death Of An Optimist”