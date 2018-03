Nueva canción y video de Sevendust: “Dirty”

A tres años de haber lanzado su último larga duración, “Kill The Flaw” (2015), los norteamericanos de Sevendust tienen todo preparado para su siguiente movimiento. Y es que, hace algunas semanas, la banda anunció su regreso discográfico para el próximo 11 de mayo a través de “All I See Is War“.

El registro, que se transformará en el décimo segundo trabajo largo del grupo, contará con la producción de Michael “Elvis” Baskette, quien en el pasado colaboró con nombres como Alter Bridge o Slash, y será editada bajo el sello BMG.

El primer single del disco, “Dirty“, ya está disponible y lo puedes escuchar y ver a continuación: