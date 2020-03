Nueva canción de Run The Jewels: “Ooh La La”

Mientras seguimos esperando la llegada de “RTJ4” (2020), el cual aún no tiene fecha de estreno, Run The Jewels comenzó a publicar los primeros adelantos de lo que será su cuarto LP, entregando hoy la canción “Ooh LA LA” como el segundo de ellos. Recordemos que el fin de semana el duo compuesto por Killer Mike y El-P estrenó “The Yankee And The Brave“, para dar inicio oficialmente a esta nueva etapa.

Ahora, si bien este nuevo disco no tiene una fecha de lanzamiento oficial todavía, la banda prometió que sería publicado antes de que se presenten en el festival Coachella de este año. Con el evento pasando de su fecha original en abril hacia el mes de octubre, se desconoce si mantendrán su promesa o igualmente postergarán el lanzamiento del LP, pero mientras tanto, puedes escuchar el nuevo single de la banda, que además cuenta con la participación de DJ Premier y Greg Nice.

Escucha el track a continuación: