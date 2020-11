Nueva canción de Run The Jewels: “No Save Point”

Con tan solo un álbum de estudio, el aclamado “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” (2019), el ascenso de Billie Eilish ha sido imparable, por lo que mientras esperamos por lo que será el eventual segundo larga duración de la joven artista, ahora acaba de estrenar un nuevo single con la canción “Therefore I Am”, que además cuenta con un videoclip dirigido por ella misma.

Escucha lo nuevo de Billie: