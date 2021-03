Nueva canción de Royal Blood: “Limbo”

Royal Blood sigue promocionando su nueva música, dado que el conjunto acaba de estrenar “Limbo”, el tercer adelanto para su próximo álbum, “Typhoons“. Este track se suma a los lanzamientos previos de “Trouble’s Coming“, y a la canción que le da nombre al disco, las que serán incluidas en el próximo larga duración del dúo, el que saldrá a la luz el 30 de abril a través de Warner, siendo el sucesor de “How Did We Get So Dark?” de 2017

Respecto al track saliente, la misma agrupación asegura que esta canción ha sido la más ambiciosa que hayan escrito para Royal Blood. A continuación, te dejamos el nuevo adelanto de los ingleses: