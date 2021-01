Nueva canción y video de Rob Zombie: “The Eternal Struggles Of The Howling Man”

Después de tres meses de su último sencillo llamado “The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)“, Rob Zombie aterriza con su segundo adelanto bajo el nombre de “The Eternal Struggles Of The Howling Man“, el que será parte de su próximo larga duración llamado “The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy“, que estará disponible el próximo 12 de marzo a través de Nuclear Blast.

Este nuevo disco marcará su regreso discográfico luego de cinco años sin nueva música, dado que su ultimo disco de estudio fue “The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser” (2016).

Escucha el nuevo single a continuación: