Nueva canción de Richard Reed Parry: “Song Of Wood”

Ya habíamos anunciado el nuevo álbum solista de Richard Reed Parry, el incansable guitarrista de Arcade Fire que lanzará “Quiet River Of Dust Vol. 1”, trabajo que verá la luz el próximo 21 de septiembre. Con una segunda parte prometida para 2019, el músico canadiense ya había compartido las canciones “Sai No Kawara (River Of Death)” y “On The Ground“, ambas parte de este nuevo LP, por lo que ahora muestra el tercer corte de este: “Song Of Wood“.

Escucha la canción acá: