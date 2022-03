Nueva canción de Red Hot Chili Peppers: “Poster Child”

Queda cada vez menos para el lanzamiento de “Immutable“, por lo que hoy Meshuggah presenta un nuevo adelanto de esta placa con “Light The Shortening Fuse“, canción que puedes escuchar más abajo. El esperado sucesor de “The Violent Sleep Of Reason” de 2016, llegará el próximo 1 de abril a través del sello Atomic Fire, contando no solo con el recién estrenado track, sino que también con la ya conocida “The Abysmal Eye“.

Este disco promete mostrar una de las facetas más pesadas y estridentes del conjunto, quienes trabajaron en los Sweetspot Studios de Halmstad, Suecia. La mezcla estuvo a cargo de Rickard Bengtsson y Staffan Karlsson, mientras que la masterización fue hecha por Vlado Meller, multiple ganador del Grammy y que ha trabajado con importantes nombres como Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers o System Of A Down.

Escucha el track a continuación: