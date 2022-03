Nueva canción de Red Hot Chili Peppers: “Not The One”

El próximo viernes 1 de abril llegará el esperado nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers, donde la banda se reencontrará con el guitarrista John Frusciante luego de 16 años. Hoy, como último adelanto del disco es que la banda acaba de publicar la canción “Not The One“, que se suma a las ya conocidas “Black Summer” y “Poster Child“.

“Unlimited Love”, contendrá 17 canciones con 73 minutos de duración, y será publicado el 1 de abril a través de Warner, siendo también el primer larga duración de la banda tras su último disco en 2016 “The Getaway”.

Escucha el track acá: