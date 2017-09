Nueva canción de Prophets Of Rage: “Strength In Numbers”

En junio pasado, Prophets Of Rage anunció el lanzamiento de su larga duración debut, uno que se convertirá en el sucesor del primer material editado por la banda el año pasado, el EP “The Party’s Over“. El disco del grupo formado por los ex Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, además de los MC’s Chuck D y B-Real, de Public Enemy y Cypress Hill, respectivamente, será de carácter homónimo y tendrá su publicación el próximo 15 de septiembre.

Con el adelanto previo de los dos primeros singles del trabajo “Unfuck The World“, “Living On The 110” y “Radical Eyes“, ahora la banda compartió una nueva canción, “Strength In Numbers“, un corte que continúa la explosividad de sus antecesoras.

Escucha el tema a continuación: