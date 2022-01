Nueva canción de Placebo: “Try Better Next Time”

Placebo está de regreso con “Try Better Next Time“, el tercer single de su próximo álbum. Los británicos, liderados por Brian Molko, publicaron un nuevo single de lo que será su LP “Never Let Me Go”, el que llegará en marzo de este año. Este trabajo será sucesor de “Loud Like Love” de 2013, llegando casi una década después, mientras que “Try Better Next Time“, este tercer single del álbum, se suma a las ya conocidas “Surrounded By Spies” y “Beautiful James“.

Escucha el single a continuación: