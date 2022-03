Nueva canción de Placebo: “Happy Birthday In The Sky”

Este 25 de marzo se vivirá el regreso discográfico de Placebo con “Never Let Me Go“, álbum del que la banda hoy ha presentado un último adelanto con la canción “Happy Birthday In The Sky“. Este track, fue descrito por Brian Molko y Stefan Olsdal como uno de los momentos más emocionantes de su próximo LP, sumándose a los singles ya conocidos anteriormente por el público como “Beautiful James“, “Surrounded By Spies” y “Try Better Next Time“.

Este trabajo será sucesor de “Loud Like Love” de 2013, llegando casi una década después de aquel trabajo, teniendo un total de 13 nuevas canciones del ahora dúo compuesto por Molko y Olsdal.

Escucha el nuevo single a continuación: