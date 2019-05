Nueva canción de PJ Harvey: “The Crowded Cell”

Lo último que supimos de PJ Harvey fue el soundtrack que realizó para la adaptación teatral de “All About Eve“, manteniéndose en la línea de lo que lleva haciendo la artista desde hace un tiempo: música para producciones audiovisuales. La última de sus colaboraciones es la canción “The Crowded Cell“, tema que cierra cada uno de los cuatro capítulos de la serie “The Virtues“, dirigida por el cineasta inglés Shane Meadows.

Escucha el track a continuación: