Nueva canción de Pixies: “Dregs Of The Wine”

“Doggerel” es el nombre del nuevo álbum que Pixies publicará a fines de mes, concretamente el 30 de septiembre, por lo que hoy la banda ha estrenado un nuevo adelanto con la canción “Dregs Of The Wine“, que puedes escuchar más abajo. Recordemos que anteriormente la banda liderada por Black Francis presentó las canciones “Vault Of Heaven“ y “There’s A Moon On“ como primeros adelantos de este disco.

El LP será el sucesor de “Beneath The Eyrie” de 2019, siendo su octavo trabajo de estudio, y es importante agregar también que la canción “Human Crime“, publicada este año, no será parte del disco. Adicionalmente, la banda regresará a nuestro país para presentarse nuevamente luego de ocho años de ausencia, siendo parte de “Road To Primavera Sound“, jornada que se realizará en la explanada de Ciudad Empresarial, el próximo 16 de octubre junto a Jack White, Cat Power y Niños del Cerro. Toda la información sobre el line up del festival, eventos satélite y entradas, la puedes encontrar ACÁ.

Escucha el single a continuación: