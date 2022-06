Nueva canción de Phoenix: “Alpha Zulu”

Sin duda uno de los programas más exitosos de música en vivo ha sido “From The Basement“, espacio curado por el productor Nigel Godrich y que ha regresado oficialmente hoy con una nueva temporada a través de su canal de YouTube. La banda responsable de iniciar este nuevo ciclo son nuestros queridos IDLES, que arremetieron con un set compuesto íntegramente por canciones de su reciente álbum “CRAWLER” de 2021.

Los próximos shows que veremos esta temporada estarán a cargo de Sons Of Kemet, Warpaint, Caribou, Squid y Nilüfer Yanya, sin duda solo talentos excepcionales. En tanto, otras presentaciones que ha tenido el programa incluyen a The White Stripes, Radiohead, Albert Hammond Jr., Beck, Jarvis Cocker, Sonic Youth, PJ Harvey, Red Hot Chili Peppers, Thundercat, Queens of the Stone Age, entre muchos otros.

Mira la sesión de la banda a continuación: