Nueva canción de Pearl Jam: “Can’t Deny Me”

Después de los anuncios de Tricky, Los Amigos Invisibles y Desorden Público en Chile, este martes no da respiro y se siguen sumando artistas a la cartelera local. Ahora es turno de los norteamericanos de Thrice, cuyo debut en suelos nacionales acaba de ser confirmado para el próximo 29 de agosto en Espacio San Diego en el marco de una gira sudamericana que también incluye a Brasil y Argentina.

Cumpliendo exactos veinte años de carrera este 2018, la banda de California, una de las grandes impulsoras del post hardcore a principios del nuevo milenio, llegará a nuestro país por primera vez para mostrar el excelente material presente en su catálogo, uno que ya acumula nueve discos de estudio, el último de aquellos, “To Be Everywhere Is To Be Nowhere” de 2016.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de sistema Passline con un precio preventa de $20.000.