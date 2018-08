Nueva canción de Paul McCartney: “Fuh You”

Ayer te contamos sobre los detalles de “Egypt Station“, el próximo disco de Paul McCartney, y hoy tenemos un nuevo adelanto de este trabajo. Se trata de la canción “Fuh You“, canción con un sonido característico de Macca, el que no se salva del doble sentido en su coro (a ciertos ratos, pareciera que está cantando “I just wanna fuck you”, en vez de “fuh you”), pero todo eso sabemos que es parte del gran sentido del humor del ex The Beatles.

“Egypt Station” estará disponible a contar del próximo 7 de septiembre. Escucha el track acá.