Nueva canción de Ozzy Osbourne y Slash: “Straight To Hell”

Ozzy Osbourne ya había anunciado los detalles de lo que será su próximo disco de estudio, y ahora, llega un nuevo adelanto de este LP. Se trata de la canción “Straight To Hell“, en donde el frontman comparte créditos con Slash como guitarrista invitado. Este es el segundo adelanto de su siguiente producción que llegará en 2020, sumándose a la ya estrenada “Under The Graveyard“.

Este será el primer lanzamiento solista del músico en casi 10 años, sucediendo al álbum “Scream” de 2010, y contará con la ayuda de Andrew Watt en guitarra, Duff McKagan de Guns N’ Roses en el bajo, y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en la batería.

Escucha el nuevo track a continuación: