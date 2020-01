Nueva canción de Ozzy Osbourne con Elton John: “Ordinary Man”

Fue titular en muchos medios esta semana, y surgió más rápido de lo que todos pensábamos. Ya está disponible la colaboración de Elton John en lo que será el próximo disco de Ozzy Osbourne.

Pero no sólo está el ingrediente de tener a su legendario coterráneo, sino que Ozzy también se da el lujo de reclutar a los gunners Slash y Duff McKagan, y al baterista Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, estos dos últimos presentes en todo el álbum. Y el resultado es una balada maravillosa, donde Elton no sólo apoya en piano, sino que también en las voces, teniendo toda una estrofa para él solo. Y ni hablar de lo atinado del solo de Slash, muy al estilo de “Use Your Illusion”, calzando muy bien.

La nueva canción de Ozzy Osbourne lleva el nombre del disco, “Ordinary Man” (saldrá en febrero), y la puedes escuchar a continuación.