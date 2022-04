Nueva canción de Otoboki Beaver: “YAKITORI”

Este año llegará un nuevo disco de Otoboke Beaver, por lo que el cuarteto japonés ha presentado hoy otro adelanto de este con la canción “YAKITORI“. El single se suma a las ya conocidas “I Am Not Maternal” y “Dirty Old Fart Is Waiting for My Reaction“, todas siendo parte de “Super Champon“, el LP que el conjunto publicará el próximo 6 de mayo a través del sello Damnably, y que se convertirá en el sucesor de su gran álbum “Itekoma Hits“” de 2019.

El disco fue grabado por Accorinrin, Yoyoyoshie, Hirochan y Kahokiss en los LM Studio de Osaka, donde trabajaron con Ippei Suda en la producción, prometiendo una mixtura de diferentes estilos y elementos, todo en regla con el sonido que la banda ha demostrado en anteriores lanzamientos.

Escucha el nuevo single a continuación: