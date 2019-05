Nueva canción de Of Monsters And Men: “Alligator”

Luego de no publicar material desde el álbum “Beneath The Skin” de 2015, la banda islandesa Of Monsters And Men está de regreso con lo que es el primer adelanto de su nuevo trabajo de estudio. Se trata de la canción “Alligator“, la cual marca una nueva etapa para la banda en términos de sonido, adoptando un carácter mucho más denso que sus lanzamientos anteriores.

Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre el nombre o la fecha de estreno de este tercer LP del conjunto, pero estaremos atentos a nuevos detalles. Mientras tanto, te dejamos con el track a continuación: