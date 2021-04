Nueva canción de Noel Gallagher’s High Flying Birds: “We’re On Our Way Now”

Luego de tantear un anuncio durante días en sus redes sociales, Noel Gallagher finalmente revela lo que muchos esperaban: una nueva canción. Esto, porque el ex Oasis anunció una compilación de su proyecto High Flying Birds titulada “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)“, la cual estará disponible el próximo 11 de junio, convirtiéndose así en su primera colección de grandes éxitos.

El motivo de este lanzamiento, por supuesto, son los 10 años del proyecto con el que el músico siguió componiendo y girando tras el final de su anterior banda, por lo que se recopilan sus principales canciones junto con dos tracks inéditos, del que ya conocemos el primero con “We’re On Our Way Now“, que puedes escuchar más abajo.

Tracklist de “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”:

DISCO 1

Everybody’s On The Run The Death Of You And Me AKA … What A Life! If I Had A Gun … In The Heat Of The Moment Riverman Lock All The Doors The Dying Of The Light Ballad Of The Mighty I We’re On Our Way Now

DISCO 2

Black Star Dancing Holy Mountain (Remastered) A Dream Is All I Need To Get By This Is The Place It’s A Beautiful World Blue Moon Rising Dead In The Water (Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin) Flying On The Ground

DISCO BONUS