Nueva canción de Noel Gallagher’s High Flying Birds: “Wandering Star”

Noel Gallagher continúa su serie de lanzamiento de EPs con “Blue Moon Rising“, producción que será editada el próximo 6 de marzo de 2020 y que contará con tres canciones inéditas. La primera de ellas es “Wandering Star“, recientemente estrenada por el músico con su proyecto High Flying Birds, y que puedes escuchar más abajo.

Además de los tres tracks inéditos, el EP incluirá dos remixes de la canción que le da nombre a la producción. Este es sucesor de “This Is The Place“, EP lanzado en septiembre de este año. Escucha el nuevo track a continuación: