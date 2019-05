Nueva canción de Noel Gallagher’s High Flying Birds: “Rattling Rose”

Nueva música de Noel Gallagher’s High Flying Birds, proyecto del ex Oasis que hoy estrena otra canción de “Black Star Dancing EP“, lanzamiento que verá su publicación el día 14 de junio. Se trata de la canción “Rattling Rose“, con la cual prácticamente queda casi completo su nuevo lanzamiento, ya que el único track de este que no ha sido publicado es “Sail On“. Anteriormente, Gallagher había lanzado la canción “Black Star Dancing“, además de sus versiones alternativas.

Escucha el nuevo adelanto a continuación: