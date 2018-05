Nueva canción de Nine Inch Nails: “God Break Down The Door”

Como te contábamos hace unos días, Nine Inch Nails sorprendió a medio mundo al anunciar un nuevo EP, trabajo que cerrará la trilogía en ese formato que comenzó en 2016 con “Not The Actual Events” y continuó en 2017 con “Add Violence“.

La producción será editada bajo el nombre de “Bad Witch” y tendrá su lanzamiento el próximo 22 de junio. Ahora, Trent Reznor y Atticus Ross adelantaron el primer corte del registro, “God Break Down The Door“, uno que incorpora todo el último sonido de NIN, el que se podría describir como The Mars Volta haciendo música para un videojuego.

Escucha la canción aquí: