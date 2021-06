Nueva canción de Nick Oliveri: “I Am Your Sun”

Nick Oliveri se prepara para lanzar la colección “N.O. Hits At All”, donde presentará rarezas y tracks inéditos. Es de esa colección que el músico hoy presenta la canción “I Am Your Sun”, que será parte de esta séptima y última entrega de la saga mencionada anteriormente. El disco como tal, llegará el próximo 2 de julio.

Conoce el single a continuación: