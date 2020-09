Nueva canción de New Order: “Be A Rebel”

Luego de 5 años desde su álbum “Music Complete” de 2015, los legendarios New Order están de regreso con “Be A Rebel”, su primera canción inédita desde aquel periodo, la cual puedes escuchar más abajo. La banda pretendía publicar este track durante su reciente gira, la cual no se realizó debido a la actual pandemia mundial del coronavirus, por lo que llega ahora un poco más tarde de lo previsto pero con la misma calidad.

Y atención coleccionistas, porque próximamente esta canción será publicada en LP y CD, en una fecha aún no especificada.

Escucha el single a continuación: