Nueva canción de Neil Young & Crazy Horse: “Rainbow Of Colors”

Otro artista que se va esta semana, ya que se acaba de dar a conocer el fallecimiento de Eddie Money, músico que ganó relevancia durante los 70 y 80 gracias a sus canciones con un rock muy vocal. El artista había sido diagnosticado con cáncer de esófago en fase 4, lo que evidentemente complicó su salud, manteniéndose con diversos problemas hasta su fallecimiento esta mañana a los 70 años.

Sus orígenes se remontan a 1977 con el lanzamiento de su álbum debut, donde aparecen dos de sus más grandes hits: “Baby Hold On” y “Two Tickets To Paradise”, manteniéndose en la palestra durante la década del 80 con sus videos en constante rotación en MTV, así como también algunos éxitos tales como “Take Me Home Tonight” de 1986, donde colabora con Ronnie Spector. Con el pasar del tiempo fue publicando álbumes de manera más independiente, siendo “Brand New Day” el último de ellos, lanzado hace tan sólo dos meses. Q.E.P.D.