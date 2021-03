Nueva canción de Nancy Wilson: “You And Me”

Nancy Wilson calienta motores para lo que será su álbum “You And Me”, ya que acaba de estrenar el segundo sencillo del larga duración que se publicará el próximo 7 de mayo a través de Carry On Music. Este track se suma a “The Rising”, canción original de Bruce Springsteen, ya que este trabajo posee diversos covers e invitados como Taylor Hawkins de Foo Fighters, y Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses.

La canción revelada fue escrita junto a Sue Ennis, colaboradora de Wilson, con quien escribió diversos clásicos de Heart, siendo unos de los proyectos más importantes de la artista de origen estadounidense.

A continuación, te dejamos la canción: