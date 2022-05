Nueva canción de My Chemical Romance: “The Foundations Of Decay”

Fueron ocho años de espera para sus fanáticos, los que se terminan hoy con nueva música, ya que My Chemical Romance acaba de estrenar “The Foundations Of Decay“, su primera canción desde 2014. La banda se reunió para retomar su actividad en vivo en 2019, alcanzando solamente a entregar un único concierto antes del inicio mundial de la pandemia del COVID-19, por lo que ahora se preparan para una gira que los tendrá por distintos rincones del globo.

La canción está producida por Doug McKean junto a los integrantes Gerard Way y el guitarrista Ray Toro, mientras que la grabación y masterización también fue trabajo de McKean. Adicionalmente, este es el primer track que la banda publica desde “Fake Your Death“, canción que fue incluida en el compilado de grandes éxitos “May Death Never Stop You” en 2014, por lo que esto encendió las esperanzas de los fans frente a un sucesor de “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” (2010), su último LP a la fecha.

Escucha el track a continuación: