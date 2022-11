Nueva canción de Morrissey: “Rebels Without Applause”

En febrero de 2023, Morrissey publicará su anticipado álbum “Bonfire Of Teenagers”, trabajo que tras mucho tiempo sin contar con un sello discográfico, finalmente verá la luz. Hoy el ex integrante de The Smiths presenta un adelanto de este LP con la canción “Rebels Without Applause“, que puedes escuchar al final de esta nota.

Este trabajo contendrá 11 tracks, todos grabados en Los Angeles con el productor Andrew Watt, teniendo colaboraciones junto a Miley Cyrus, Iggy Pop, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers, Jesse Tobias y Josh Klinghoffer. El lanzamiento será a través del sello Capitol Records en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido no existe claridad al respecto debido a que el músico no cuenta con una casa discográfica.

Escucha el track a continuación: