Nueva canción de Morrissey: “Love Is On Its Way Out”

“I Am Not A Dog On A Chain” se llamará el nuevo disco de Morrissey, que contará con 11 tracks y será lanzado el 20 de marzo. Luego de estrenar el primer adelanto del trabajo con “Bobby, Don’t You Think They Know?”, ahora el ex The Smiths llega con otro adelanto mediante la canción “Love Is On Its Way Out“, complementando lo que será el primer disco con canciones originales que publica el artista desde “Low In High School” de 2017.

Escucha el track a continuación: