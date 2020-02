Nueva canción de Morrissey: “Knockabout World”

El próximo 20 de marzo llegará “I Am Not A Dog On A Chain”, el nuevo disco de Morrissey, y el artista sigue adelantando este trabajo hoy con el lanzamiento de un nuevo disco. Se trata de la canción “Knockabout World“, la cual llega a complementar los otros adelantos que se habían mostrado de lo que será el primer disco con canciones originales desde “Low In High School” de 2017.

Recordemos que el ex The Smiths había publicado la canción “Love Is On Its Way Out“, precedida por “Bobby, Don’t You Think They Know?” como adelantos del LP. Todas estas canciones, serán parte de los 11 tracks que se incluirán en el disco.

Escucha el nuevo sencillo a continuación: