Nueva canción de Mondo Generator: “Turboner”

El próximo 28 de febrero, Mondo Generator publicará su “disco perdido” de 2010, “Shooters Bible”, por el que hicieron noticia hace algunas semanas con su primer adelanto, “Dead Silence”. Sin embargo, una semana antes, en una acción bastante particular, la banda compuesta por Nick Oliveri, Mike Pygmie y Michael Amster lanzará su primer larga duración en ocho años.

El álbum 2020 de Mondo Generator lleva por nombre “Fuck It” y ya tuvo su primer adelanto con la canción “When Death Comes”, y ahora el trío lanza “Turboner”, segundo single de un tracklist de 13 temas más un bonus track que vendrá en la edición CD.

A continuación, te dejamos con los dos singles, más el tracklist y la portada de “Fuck It”.





Tracklist: