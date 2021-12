Nueva canción de Mitski: “Heat Lightning”

2021 fue un año bastante movido para A Place To Bury Strangers, ya que el conjunto liderado por Oliver Ackermann presentó una nueva alineación con el bajista John Fedowitz y la baterista Sandra Fedowitz, liberando el EP “Hologram” en el proceso. Ahora, la agrupación publicará el álbum “See Through All” en 2022, por lo que hoy tenemos un nuevo adelanto de este LP que había sido anunciado con la canción “Let’s See Each Other“.

Se trata de “Hold On Tight“, canción que viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota, el que está dirigido por Meriel O’Connell. El álbum completo, en tanto, llegará el 4 de febrero.

Escucha el single a continuación: