Nueva canción de Mikal Cronin: “Shelter”

Regresa a Chile una de las bandas más reconocidas del black metal, Behemoth, quienes se presentarán este próximo 2 de diciembre en Coliseo Santiago. La banda llega en promoción de “I Loved You At Your Darkest”, lanzado en 2018, y que los tendrá de vuelta a Santiago tras 5 años sin pisar tierras locales.

La venta de entradas estará disponible a partir del lunes 9 de septiembre en Puntoticket, con precios que ya informaremos.