Nueva canción de Michael Stipe: “Drive To The Ocean”

Hace un tiempo, el ex líder de R.E.M., Michael Stipe, había publicado un sencillo en formato solista con la canción “Your Capricious Soul”, por lo que era cosa de tiempo para que sorprendiera con un nuevo single por su cuenta. Esta vez, en el día de su cumpleaños número 60, Stipe estrenó la canción “Drive To The Ocean”, que además contiene un video de acompañamiento que puedes revisar más abajo.

Cabe señalar que todas las ganancias de la canción durante su primer año irán en ayuda de la organización Pathway To Paris, encargada de velar por el cambio climático. Revisa a continuación el nuevo sencillo del músico: