Nueva canción de Meshuggah: “I Am That Thirst”

Meshuggah se prepara para publicar “Immutable“, su nuevo álbum de estudio, este próximo viernes 1 de abril, por lo que hoy llega un nuevo adelanto de la placa con la canción “I Am Thirst“, que muestra a la banda con una de sus versiones más pesadas a la fecha, y que te dejamos al final de esta nota. Recordemos que anteriormente el conjunto publicó los singles “The Abysmal Eye” y “Light The Shortening Fuse“.

El esperado sucesor de “The Violent Sleep Of Reason” de 2016, promete mostrar una de las facetas más pesadas y estridentes del conjunto, quienes trabajaron en los Sweetspot Studios de Halmstad, Suecia. La mezcla estuvo a cargo de Rickard Bengtsson y Staffan Karlsson, mientras que la masterización fue hecha por Vlado Meller, multiple ganador del Grammy y que ha trabajado con importantes nombres como Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers o System Of A Down.

Escucha la canción acá: