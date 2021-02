Nueva canción de Melvins: “1 Fuck You”

Luego de la lamentable muerte de Andy Gill en 2020, guitarrista principal de Gang Of Four, se revela el segundo adelanto del disco tributo a Gill y a la agrupación, “The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four”. Este nuevo remix del track “Where The Nightingale Sings” cuenta con la participación de Robert Del Naja de Massive Attack y el dúo Nova Twins. De esta forma, el track se suma a “Natural’s Not In It” de Tom Morello y Serj Tankian.

Este larga duración en homenaje al músico, verá la luz el próximo 14 de marzo y contará con destacados covers, de IDLES, Gary Numan, La Roux, Flea, John Frusciante, Hotei, Gail Ann Dorsey, Warpaint, y los ya mencionados anteriormente, entre varios artistas más que eligieron personalmente la canción a interpretar.

A continuación, te dejamos con “Where The Nightingale Sings“: