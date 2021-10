Nueva canción de Mastodon: “Sickle And Peace”

Se acerca la llegada de “Hushed And Grim”, el nuevo álbum que Mastodon publicará a través de Reprise Records, por lo que el conjunto entrega hoy un nuevo adelanto del LP con fecha de llegada para el 29 de octubre. Se trata de la canción “Sickle And Peace“, la que se suma a los anteriores adelantos como “Pushing The Tides”, estrenada al momento de anunciar este álbum, y la más reciente “Teardrinker“.

El disco será sucesor de “Emperor Of Sand” de 2017, último trabajo de material original publicado por el conjunto, el que esta vez trabajó con David Bottrill en la producción, mezcla y grabación, las cuales se realizaron en West End Sound, estudio instalado dentro de Ember City, el recinto que la banda utiliza como lugar de ensayo en Atlanta.

Escucha el track a continuación: