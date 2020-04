Nueva canción de Mark Lanegan: “Stockholm City Blues”

Novedades de Fu Manchu en esta jornada de miércoles, ya que la banda anunció que celebrará sus 30 años de carrera con una serie de actividades. Primero será el lanzamiento del EP “Fu30, Pt. 1“, disponible a partir de este viernes 24 de abril, y en donde estará incluida la canción “Time Is Going On“, track recién estrenado por la banda y que puedes escuchar más abajo.

También estará presente la canción “As You Crawl“, junto con un cover al clásico “Takin’ It To The Streets” de The Doobie Brothers. Este lanzamiento estará acompañado por dos EPs más que llegarán en distintos puntos del año, formando así una trilogía como forma de celebrar sus tres décadas de carrera.

Escucha el track a continuación: