Nueva canción de Mark Lanegan: “Bleed All Over”

Camino a lo que será “Straight Songs Of Sorrow“, a publicarse el próximo 8 de mayo a través del sello Bella Union, es que Mark Lanegan ha estado estrenando adelantos de esta nueva placa, sucesora de “Somebody’s Knocking“, lanzado bajo el nombre de Mark Lanegan Band en 2019.

“Bleed All Over” se llama la nueva canción que el músico entrega hoy, la que se suma a la ya estrenada “Skeleton Key” como parte de este disco que tendrá colaboraciones con artistas de la talla de Greg Dulli de The Afghan Whigs, Warren Ellis de Nick Cave & The Bad Seeds, John Paul Jones de Led Zeppelin, y Ed Harcourt.

Escúchala a continuación: