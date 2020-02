Nueva canción de Machine Head: “Circle The Drain”

Machine Head publica un nuevo single individual con la canción “Circle The Drain“, descrita por la banda como una “anti canción” de San Valentín. El track contiene la participación de Navene Koperweis como baterista invitado, siendo producido por Robb Flynn y Zach Ohren. De momento, no se tienen noticias sobre un eventual nuevo disco de la banda, por lo que este sería un single publicado de manera independiente y no ligado a un futuro trabajo de estudio.

Escucha el track a continuación: