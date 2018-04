Nueva canción y video de Lou Barlow: “Love Intervene”

Sólo quedan un par de días para que el regreso discográfico de A Place To Bury Strangers sea una realidad. Será el próximo 13 de abril cuando la buena banda norteamericana tenga el lanzamiento de “Pinned“, trabajo que se convertirá en el quinto álbum de su carrera y en el sucesor de “Transfixiation” (2015).

Avanzada previamente por los singles “Never Coming Back” y “There’s Only One Of Us“, la producción ahora cuenta con un tercer tema. Se trata de “Frustrated Operator“, breve pero muy intenso corte que también llega acompañado por un caleidoscópico video.

Revisa el material a continuación: