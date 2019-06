Nueva canción de Liam Gallagher: “The River”

Este año, Liam Gallagher publicará su álbum “Why Me? Why Not“, por lo que el músico se ha mantenido estrenando canciones en ruta hacia este trabajo. Luego de estrenar el single “Shockwave“, ahora llega con “The River“, track que puedes revisar más abajo en distintas plataformas de streaming.

Este será el sucesor de su trabajo solista, “As You Were” de 2017, y tendrá su lanzamiento el próximo 20 de septiembre a través de Warner Records. Escucha el track a continuación: